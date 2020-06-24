Как сообщает Metaratings, сумма, которую требовал представитель игрока, составляла порядка 200-300 тысяч евро.
Источник отмечает, что "Кайрат" согласился выплатить эту сумму агенту бразильца, а также предложил зарплату не ниже той, что предлагал ЦСКА нападающему - порядка 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав может в очередной раз вернуться в ЦСКА. Бразилец разорвал контракт с "Коринтиансом", после чего стал свободным агентом. По сообщениям СМИ, переход должен был состоятся три недели назад, однако о трансфере так и не было объявлено. Вагнер Лав находился в московском клубе суммарно 9 лет.
"Кайрат" является одним из лидеров чемпионата Казахстана. Клуб ведёт борьбу за путёвку в еврокубки.
ЦСКА отказался выплачивать комиссионные агенту Вагнера Лава
Московский ЦСКА не захотел выплачивать сумму за переход нападающего Вагнера Лава его агенту.
Фото: инстаграм Вагнера
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