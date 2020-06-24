Григорий Иванов: мы полностью переиграли "Шинник"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился эмоциями после выигранного матча с "Шинником" в рамках четвертьфинала Кубка России.
Фото: Sportbox
Игра завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 2:0.

- Играли хорошо и не дали "Шиннику" создать ни одного момента, полностью переиграли их. Массу моментов мы сами не реализовали, но сегодня на поле была команда, которая хотела выполнить свою задачу.

Что касается поля, сегодня конец июня, и было бы смешно если бы они не подготовили его. Немного жестковато, но претензий никаких, - цитирует Иванова Чемпионат.

Забитыми голами в составе команды из Екатеринбурга отличились Юрий Бавин и Рафал Аугустыняк. Отметим, что "Шинник" заканчивал игру в меньшинстве. На 77-й минуте вторую жёлтую карточку получил Олейников, сфоливший на Эль-Кабире.

В 1/2 финала Кубка "Урал" сыграет против подмосковных "Химок". Полуфинальные матчи пройдут 18 и 19 июля, в другой встрече сыграют "Зенит" и "Спартак".


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Теги: Иванов Урал Шинник Кубок России
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