Бывший футболист московского "Спартака" Александр Павленко прокомментировал победу "Урала" над "Шинником" в четвертьфинале Кубка России.
Напомним, матч завершился со счетом 2:0.
"Готовности ярославского клуба пока не хватает, чтобы проходить команду уровня РПЛ. "Шинник" не создал ничего за 90 минут игры. Не было никаких подходов к воротам", - сказал Павленко в эфире "Матч премьер".
Павленко: готовности "Шинника" не хватает, чтобы бороться с командами уровня РПЛ
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