"Настраивались на победу. Она важна для уверенности команды, в то же время это Кубок. Тут нет возможности исправить ситуацию. Один матч решает весь исход турнира", - cказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер".
"Урал" обыграл "Шинник" со счетом 2:0. В полуфинале екатеринбургский клуб встретится с подмосковными "Химками". Встреча пройдет 19 июля.
Парфенов - о победе над "Шинником": это важно для уверенности команды
Главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Шинником" в 1/4 финала Кубка России.
Матч ТВ
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