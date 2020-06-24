"На данный момент мы готовимся играть в субботу. Возможно, ситуация поменяется и выступит всё же основа. Но на настоящий момент мы исходим из действующих правил. Полноценно подводим команду конкретно к матчу в субботу. Мы играть готовы. Ждем, кстати, что армейцы нам устроят чемпионский коридор (смеется)", - цитирует тренера официальный сайт бело-голубых.
Молодежное первенство чемпионата России было завершено досрочно. "Динамо" заняло первое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда намерена заявиться в ПФЛ.
Ранее появилась информация, что три футболиста основной команды "Динамо" заразились коронавирусом перед игрой 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром". В результате встреча была перенесена на 19 июля.
Встреча "Динамо" - ЦСКА должна состояться 27 июня в 19:00 мск.
Тренер дубля "Динамо": готовы играть с ЦСКА и ждем, что армейцы нам устроят чемпионский коридор
Главный тренер "Динамо-2" Александр Кульчий рассказал, что команда готова сыграть с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России.
Фото: © ФК "Динамо"
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