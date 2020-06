Тарханов включил в тренерский штаб "Енисея" своего сына

View this post on Instagram

Тренерский штаб ФК «Енисей» в сезоне 2020/2021 Главный тренер нашей команды — Александр Федорович Тарханов определился со специалистами, которые будут ему помогать в новом сезоне. В тренерский штаб вошли: Александр Михайлович Алфёров, как старший тренер, два помощника главного тренера — Юрий Александрович Тарханов и Артём Васильевич Баранов, тренер вратарей — Виталий Витальевич Пьянченко. Напомним, @fcenisey приступил к регулярным двухразовым тренировкам 15 июня. #ФКЕнисей