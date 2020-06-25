Тарханов включил в тренерский штаб "Енисея" своего сына

Сын главного тренера "Енисея" Александра Тарханова Юрий вошел в тренерский штаб красноярского клуба.

View this post on Instagram

Тренерский штаб ФК «Енисей» в сезоне 2020/2021 Главный тренер нашей команды — Александр Федорович Тарханов определился со специалистами, которые будут ему помогать в новом сезоне. В тренерский штаб вошли: Александр Михайлович Алфёров, как старший тренер, два помощника главного тренера — Юрий Александрович Тарханов и Артём Васильевич Баранов, тренер вратарей — Виталий Витальевич Пьянченко. Напомним, @fcenisey приступил к регулярным двухразовым тренировкам 15 июня. #ФКЕнисей

A post shared by FC ENISEY KRASNOYARSK (@fcenisey) on



Тарханов возглавил "Енисей" 5 июня. Контракт рассчитан на два сезона.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тарханов Енисей
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Член совета директоров "Крыльев" предложил уволить Божовича
"Спартак" подписал новый долгосрочный контракт с 18-летним Голосовым
"Уфа" сыграет со "Спартаком" основным составом
Педро станет игроком итальянской "Ромы"
В "Оренбурге" - эпидемия. Что будет с матчем против "Краснодара" и чемпионатом вообще? 1
Источник: "Локомотив" ушел на самоизоляцию из-за похода Игнатьева вместе с женой в ресторан 4
В "Оренбурге" коронавирус выявлен у шести игроков и двух сотрудников клуба 1
Гендиректор "Зенита": все сдали тесты, у нас все здоровы
"Оренбург" играл с нами чистыми футболистами". Мещеряков ответил, есть ли в "Локомотиве" заболевшие коронавирусом
Сулейманов: не пытаюсь осудить "Сочи", у них свое руководство, но "Краснодар" сделал верно, перенеся игру с "Динамо"
Гинер теряет хватку, мешает ВЭБ? Вокруг ЦСКА – сплошной негатив 2
Президент РПЛ Прядкин отреагировал на случаи заражения коронавирусом в "Оренбурге" 9
В "Оренбурге" более шести игроков заболели коронавирусом 2
В "Крыльях Советов" не обнаружено случаев заражения коронавирусом
Арустамян сообщил, что "Оренбург" сел на карантин из-за эпидемии коронавируса 9
Комбаров: надо сделать все от нас зависящее, чтобы забрать очки у "Зенита" 5
Агуэро перенёс операцию на колене
Тарханов включил в тренерский штаб "Енисея" своего сына
Тренер дубля "Динамо": готовы играть с ЦСКА и ждем, что армейцы нам устроят чемпионский коридор 3
"Зенит" поздравил "Славию" с победой в чемпионате. Пражский клуб пообещал через месяц ответить тем же
ЦСКА поздравил Вернблума с днем рождения
"Уфа" прошла тест на коронавирус перед матчем со "Спартаком"
Федотов - о матче с "Ростовом": мы и так вполноги сыграли 14
Дмитрий Комбаров: когда чернокожие просто так избивают белых, это ли не проявление расизма? 1
Семин: считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе 2
Клопп: Гвардиоле стоит играть в покер
Слуцкий: футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги 2
Экс-игрок "Динамо" Соловьев: Кокорин отговаривал меня переходить и говорил, что в "Зенит" не пойдет 2
Зидан: Рамос должен завершить карьеру в "Реале"
Григорий Иванов: "Урал" сыграет десять раз до 22 июля, но мы попробуем выйти в финал Кубка 1
Все новости