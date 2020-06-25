По информации журналиста Ивана Карпова, в клубе более шести человек заболели коронавирусной инфекцией.
Ранее коронавирусом заразились футболисты "Ростова" и московского "Динамо".
У "Оренбурга" на 27 июня запланирована игра с "Краснодаром" в рамках 24-го тура чемпионата России.
В "Оренбурге" более шести игроков заболели коронавирусом
Сегодня появилась информация, что в "Оренбурге" есть заболевшие коронавирусом, команда ушла на двухнедельный карантин.
ФК "Оренбург"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!