Коронавирусом заболели шесть футболистов и два сотрудника клубы. У всех были отрицательные тесты перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Локомотивом" в Москве.
Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Василий Конов.
У "Оренбурга" на 27 июня запланирована игра с "Краснодаром" в рамках 24-го тура чемпионата России.
В "Оренбурге" коронавирус выявлен у шести игроков и двух сотрудников клуба
Сегодня стало известно, что в "Оренбурге" есть случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Фото: ФК "Оренбург"
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