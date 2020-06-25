В "Оренбурге" - эпидемия. Что будет с матчем против "Краснодара" и чемпионатом вообще?

Чемпионат России по договоренностям, осторожности и иммунитету (но уже точно не по футболу), видимо, продолжится без основы "Оренбурга". В его ситуации вряд ли поможет и смягчение правил.

Сколько в "Оренбурге" заболевших?


Первым о ситуации сообщил Нобель Арустамян, ограничившийся словами "эпидемия" и "несколько". Спустя полтора часа "Оренбург" официально объявил о положительных тестах шести футболистов и двух сотрудников команды.

Телеграм-канал Sport_inside сообщает, что среди заболевших Тимур Аюпов, Рикарду Алвеш, Мамаду Силла и Джоэль Фамайе. Сергей Егоров на "РБ-Спорт" подтверждает информацию по Силла и добавляет Артема Кулишева.

У Андреа Чуканова и Жиги Скофлека уже давно выявили антитела. Переболел и Рогич, но он контракт с клубом в начале июня расторг.

А что их предыдущий соперник? "Локомотив" же добровольно сел на карантин?


Вчера стало известно, что "Локомотив" принял решение запереть футболистов на базе, поэтому сразу же возник вопрос: а все ли в порядке у москвичей?

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков сообщил, что больных в "Локомотиве" нет. Оренбуржцы перед игрой также сдали чистые тесты. Но это было за день до матча, не в раздевалке же за 15 минут, поэтому уверенно заявлять, что все играли против "Локо" здоровыми, вряд ли можно. Однако пока о положительных тестах в "Локомотиве" ничего не известно.

Вячеслав Короткин из "СЭ" рассказал о слухе, объясняющем решение командой сесть на карантин. Якобы его приняли из-за похода одного из игроков с женой в ресторан. Законного, но неимоверно глупого. По информации Ивана Карпова для Metaratings, отличился Владислав Игнатьев.

Где заразились?


Мещеряков уверен, что оренбуржцы подхватили вирус уже после матча с его "Локо". Главный тренер Константин Парамонов рассказал "Чемпионату", что положительные тесты команда сдала в аэропорту после возвращения из Москвы. Получается, возможный промежуток - от предшествовавшего матчу дня до возвращения в Оренбург.

Роспотребнадзор смягчит регламент? Что с матчем "Оренбург" - "Краснодар"?


Как раз сегодня клубы отправили письмо в Роспотребнадзор с просьбой смягчить регламент и изолировать только зараженных, а не всю команду. Благодаря такому подходу "Уфа" сыграла с "Тамбовом" основой, подав пример всем остальным.

Но в "Уфе" официально один зараженный, а в "Оренбурге" - уже восемь, среди них шесть игроков. Возможно, будет больше. Клубу смягчение регламента, которое еще не принято, вряд ли поможет: случаев много, а игра с "Краснодаром" запланирована уже на субботу. Переносить ее уже некуда, ведь на 19 июля перенесен другой матч "быков", с "Динамо".

При этом молодежка "Оренбурга" из отпуска еще не выходила. Но это уже не так важно: видимо, еще одна игра чемпионата станет фарсом. Ну или РФС с РПЛ все же пойдут на какие-то глобальные изменения, как, например, продление сезона. Крайний срок подачи заявки на еврокубки в УЕФА 3 августа, а проект календаря рассчитан на завершение чемпионата 22 июля и финал Кубка 25-го.


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Теги: Оренбург Локомотив РПЛ РФС
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