В "Оренбурге" - эпидемия. Что будет с матчем против "Краснодара" и чемпионатом вообще?

Чемпионат России по договоренностям, осторожности и иммунитету (но уже точно не по футболу), видимо, продолжится без основы "Оренбурга". В его ситуации вряд ли поможет и смягчение правил.