Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на члена попечительского совета "Динамо" Сергея Степашина. Несмотря на карантинные мероприятия, связанные с выявлением COVID-положительных футболистов в клубе, бело-голубые выйдут на поле против ЦСКА игроками основы.
Отмечается, что Роспотребнадзор пока не дал окончательных рекомендаций.
Ранее "Динамо" пришлось перенести игру с "Краснодаром" прямо накануне встречи, так как вся команда ушла на карантин.
"Динамо" планирует выставить против ЦСКА игроков основы
Фото: fcdin.com
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