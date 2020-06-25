За нарушение тренировочного процесса и проведения матчей были оштрафованы "Крылья Советов" (на 30 тыс рублей), "Ахмат" (на 20 тыс),
"Ростов" и "Сочи" (по 25 тыс).
Персональные штрафы за те же нарушения были выписаны полузащитнику "Локомотива" Жоау Мариу и нападающему "Зенита" Сердару Азмуну. Оба футболиста обязуются выплатить по 20 тыс рублей.
Председатель комитета КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что считается недопустимым отношение некоторых клубов к инструкциям Роспотребнадзора.
Подведены итоги заседания КДК РФС. Азмун и Жоау Мариу получили штрафы
Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного совета РФС, опубликованы его итоги.
Фото: РФС
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