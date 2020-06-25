- Мы должны отдать все силы, чтобы продолжить движение к цели. Впереди четыре матча дома, мы обязаны выиграть всё. Чемпионат ещё не закончен, мы прекрасно это знаем и понимаем, что должны отлично выполнить свою работу, чтобы взять золото. Раньше времени праздновать победу никто не будет, - цитирует Малкома Матч ТВ.
Матч "Зенита" с "Крыльями Советов" начнется 26 июня в 20.30 по мск.
23-летний Малком перешёл в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо" за 41 млн евро. Тогда футболист был в шаге от перехода в "Рому", но в последний момент испанская команда перебила предложение "римлян". Спустя год нападающий был продан в "Зенит" за 40 млн евро.
В составе российского гранда Малком провёл 6 матчей в чемпионате России, забил 3 гола и отдал голевую передачу.
Малком: раньше времени праздновать победу никто не будет
Нападающий "Зенита" Малком поделился эмоциями от предстоящего матча с "Крыльями Советов" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: СЭ
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