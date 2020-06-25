- В 2005 году, 2006-м, но после 2007-го уже тяжело было с травмой. Не знаю, куда мог уехать. Никогда в жизни не было агента. Я всегда называл агентом Евгения Гинера. Был какой-то разговор про "Арсенал", 2005 или 2006 год. Но какой-то конкретики не было, - сказал Акинфеев в видео Youtube-канала "Сычев подкаст и Денис Казанский".
34-летний Игорь Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2002 года. В составе армейцев Акинфеев 6 раз становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Кубок и 7 раз становился обладателем Суперкубка страны.
В текущем сезоне голкипер принял участие в 23 играх РПЛ, 7 из них провел на ноль. Всего в Премьер-лиге Акинфеев сыграл 344 матча.
Акинфеев рассказал, когда мог покинуть ЦСКА и уехать в Европу
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб.
Фото: Матч ТВ
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