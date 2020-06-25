Власти Волгоградской области не будут увеличивать бюджет "Ротора" в РПЛ

Бюджет волгоградского "Ротора" в следующем сезоне составит чуть более 300 млн рублей.



Фото: "Матч ТВ"

Руководство региона не планирует увеличивать бюджет под выступление клуба в РПЛ. О сохранении предыдущего бюджета на встрече с командой заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Волгоградцы заняли первое место в минувшем розыгрыше ФНЛ, который был прерван из-за коронавируса. "Ротор" в итоге завоевал путёвку в РПЛ.На втором месте сезон закончили "Химки". Но подмосковный клуб, по всей видимости, не будет подниматься в РПЛ.