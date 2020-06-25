С их уходом Акинфеев связывает неудачную игру ЦСКА в обороне.
"Понимаю, что на данном этапе, как бы прискорбно это ни звучало, их заменить никто не может. Сборную не беру, речь про ЦСКА. Пускай ребята не обижаются, но для меня они всегда будут примером идеальных людей. Как защитники, очень много помогали мне. Столько матчей на ноль, команда выигрывала, они сами забивали и приносили трофеи. Они сделали всё, чтобы считаться легендами. Я очень переживал этот момент", - сказал Акинфеев на YouTube-канале Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.
В матче 23-го тура РПЛ ЦСКА принимал "Зенит". Москвичи проиграли со счётом 0:4. Встреча запомнилась большим количеством грубых ошибок игроков обороны московской команды, что и привело к разгромному результату.
Акинфеев: как бы прискорбно ни звучало, заменить Игнашевича и Березуцких в ЦСКА никто не может
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что сильно расстроился уходу из команды Сергея Игнашевича и братьев Василия и Алексея Березуцких.
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