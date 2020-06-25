"Забей два нормальной команде, попробую начать смеяться над твоими шутками". Уткин потроллил Заболотного

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на комментарии форварда "Сочи" Антона Заболотного.
Фото: ТАСС
Нападающий ранее прокомментировал выход на поле в матче с "Реалом" 15-летнего футболиста словами: "Надеюсь, "Реал" поддался, и Рамос не обидел ребёнка". Так Заболотный явно напомнил о негативной реакции болельщиков на победу "Сочи" над "Ростовом" со счётом 10:1. В том матче "Ростов" выпустил молодёжный состав из-за заражения коронавирусом игроков основы. Заболотный стал автором дубля.

"Забей два нормальной команде, и я попробую начать смеяться над твоими шутками", - ответил Уткин.


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Теги: Заболотный Уткин Сочи Ростов
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