Нападающий ранее прокомментировал выход на поле в матче с "Реалом" 15-летнего футболиста словами: "Надеюсь, "Реал" поддался, и Рамос не обидел ребёнка". Так Заболотный явно напомнил о негативной реакции болельщиков на победу "Сочи" над "Ростовом" со счётом 10:1. В том матче "Ростов" выпустил молодёжный состав из-за заражения коронавирусом игроков основы. Заболотный стал автором дубля.
"Забей два нормальной команде, и я попробую начать смеяться над твоими шутками", - ответил Уткин.
"Забей два нормальной команде, попробую начать смеяться над твоими шутками". Уткин потроллил Заболотного
Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на комментарии форварда "Сочи" Антона Заболотного.
Фото: ТАСС
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