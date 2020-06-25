"Тесты всех судей и ассистентов, которые готовятся обслуживать матчи 24-го тура РПЛ, дали отрицательный результат на COVID-19", — сказано в сообщении.
Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в ряде клубов РПЛ. Так, заразившихся обнаружили в "Ростове", "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге".
Также в ходе тестов был обнаружен заразившийся среди арбитров.
Судей, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ, протестировали на коронавирус
Пресс-служба РФС сообщила о результатах тестирования на коронавирус арбитров, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ.
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