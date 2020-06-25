Голкипер "Рубина": Тарасов - душа компании

Голкипер "Рубина" Алексей Городов поделился мнением о полузащитнике казанцев Дмитрии Тарасове.
Фото: ФК "Рубин"
"Тара — кайфовый пацан! Когда мы узнали, что он приедет к нам на просмотр, то да, наверное некоторые думали, что придет игрок с короной на голове, но пришёл обычный улыбчивый парень, душа компании. Не заметил в нём ничего негативного", - цитируют Городова "События".

Тарасова пока не провёл ни одного официального матча за "Рубин". Бывший полузащитник "Локомотива" на тренировке получил тяжёлую травму, после чего перенёс операцию. Выяснилось, что футболист сломал ногу.

До конца сезона Тарасов на поле уже не выйдет. Несмотря на травму, "Рубин" подписал контракт с игроком.

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Теги: Рубин Тарасов
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