"Леонид Викторович топчик. Хотя поначалу пытался приструнить опытных и меня, пытался жёстким быть. Но я, Серёга, Вася и говорили: "Давайте либо мы вместе будем обсуждать какие-то вещи, либо творите, но в другой команде". Но это я утрирую", - сказал Акинфеев на YouTube-канале Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.
Слуцкий после периода работы в ЦСКА тренировал в Англии "Халл Сити", а затем возглавил "Витесс". После серии из пяти поражений российский специалист покинул голландский клуб, а затем оказался в "Рубине".
Акинфеев: Слуцкий поначалу пытался приструнить опытных и меня, пытался жёстким быть
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о главном тренере "Рубина" Леониде Слуцком, который долгое время работал в московском клубе.
Фото: Fox News
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