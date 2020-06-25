Как сообщает Матч ТВ, на поле выйдут те игроки, которые сдали отрицательные тесты на COVID-19. На данный момент "Ростов" находится на карантине в соответствии с требованиями регламента.
Напомним, основной состав подопечных Валерия Карпина был вынужден уйти на карантин из-за заражения нескольких игроков коронавирусом. В Сочи поехали игроки академии "Ростова" и были разгромлены со счетом 10:1.
"Ростов" сыграет с "Арсеналом" основным составом
Подопечные Валерия Карпина выйдут на поле против "Арсенала" в рамках 24-го тура РПЛ основным составом.
Фото: ФК "Ростов"
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