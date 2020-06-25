Умяров: наш переводчик работает классно, но я свободно понимаю слова тренера

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал, как главный тренер команды Доменико Тедеско общается с футболистами.
Фото: ФК "Спартак"
- Когда Доменико Тедеско что-то мне говорит, а Дима Крайтор переводит, я все равно стараюсь слушать главного тренера "в оригинале". Наш переводчик работает классно, но я свободно понимаю слова тренера. Он все-таки не носитель языка с британским или американским произношением, которое трудно различать на слух.

Доменико общается с легионерами на их языке: с Жиго - на французском, с Понсе - на испанском, с другими ребятами - на английском. Он очень старается как можно чаще использовать русский язык. Иногда чем-то ему помогаем, - цитирует Умярова пресс-служба "Спартака".

34-летний Доменико Тедеско пришел в "Спартак" в прошлом году. Он сменил на этом посту Олега Кононова, который ныне возглавляет "Ригу". При Тедеско красно-белые сыграли 13 игр - 7 побед, 2 ничьи и 4 поражения.

19-летний Наиль Умяров перешел в "Спартак" из "Чертаново" зимой 2019 года. В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 11 матчей за красно-белых, в которых результативными действиями не отличился.

Московская команда занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 31 очко. Следующую игру красно-белые проведут дома против "Уфы" 27 июня.


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Теги: Умяров Тедеско Спартак
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