- Морально команда готова к плотному графику. Приложим все усилия. Уверен, что каждый хочет выложиться по максимуму. Надеемся, что удастся выйти в Лигу Европы.
Кубок - кратчайший путь, по которому можно попасть в евротурниры. Но ни в коем случае нельзя разделять матчи. Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы, - цитирует Умярова сайт клуба.
19-летний Наиль Умяров перешел в "Спартак" из "Чертаново" зимой 2019 года. В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 11 матчей за красно-белых, в которых результативными действиями не отличился. Всего за красно-белых хавбек провел 19 игр.
Московская команда занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 31 очко. Следующую игру красно-белые проведут дома против "Уфы" 27 июня. Начало в 16.30 по мск. В случае победы уфимцы обойдут красно-белых в турнирной таблице. У "Уфы" - 30 очков.
Умяров: постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал перспективы команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
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