Губернатор Волгоградской области - футболистам "Ротора": вы должны настраивать на агрессивный футбол

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к игрокам "Ротора", которые выступят в будущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ротор"
- Вы реализовали мечту болельщиков и жителей Волгоградской области! Этого дня мы все ждали 16 лет! В Волгограде футбол очень любят, "Ротор" обожают, но и также требуют и спрашивают. Вы должны понимать, что "Ротор" - это народная команда и вы должны настраивать на агрессивный футбол.

"Ротору" нужна база, и идет формирование этой базы. В ближайшее время мы выделим средства на такой объект. И я попросил бы вас не расслабляться. "Раздувать" бюджеты мы не можем, но ресурсами вы будете обеспечены, - цитирует Бочарова пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что руководство Волгоградской области не планирует увеличивать бюджет под выступление клуба в РПЛ.

В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Ротор" финишировал первым в турнирной таблице и в следующем сезоне должен выступить в РПЛ. Недавно сообщалось, что волгоградский клуб успешно прошел лицензирование для участия в высшем дивизионе.

Также в СМИ появлялась информация, что наставник "Ротора" Александр Хацкевич может покинуть команду, однако эту новость никто не подтвердил. Также сообщалось, что новым спонсором клуба может стать дочерняя компания "Лукойла".


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Теги: Ротор
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