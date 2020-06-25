- Вы реализовали мечту болельщиков и жителей Волгоградской области! Этого дня мы все ждали 16 лет! В Волгограде футбол очень любят, "Ротор" обожают, но и также требуют и спрашивают. Вы должны понимать, что "Ротор" - это народная команда и вы должны настраивать на агрессивный футбол.
"Ротору" нужна база, и идет формирование этой базы. В ближайшее время мы выделим средства на такой объект. И я попросил бы вас не расслабляться. "Раздувать" бюджеты мы не можем, но ресурсами вы будете обеспечены, - цитирует Бочарова пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что руководство Волгоградской области не планирует увеличивать бюджет под выступление клуба в РПЛ.
В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Ротор" финишировал первым в турнирной таблице и в следующем сезоне должен выступить в РПЛ. Недавно сообщалось, что волгоградский клуб успешно прошел лицензирование для участия в высшем дивизионе.
Также в СМИ появлялась информация, что наставник "Ротора" Александр Хацкевич может покинуть команду, однако эту новость никто не подтвердил. Также сообщалось, что новым спонсором клуба может стать дочерняя компания "Лукойла".
Губернатор Волгоградской области - футболистам "Ротора": вы должны настраивать на агрессивный футбол
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к игрокам "Ротора", которые выступят в будущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ротор"
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