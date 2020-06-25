Губернатор Волгоградской области - футболистам "Ротора": вы должны настраивать на агрессивный футбол

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к игрокам "Ротора", которые выступят в будущем сезоне РПЛ.

Фото: ФК "Ротор"