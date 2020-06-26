- Именно в матче с ней ("Уфой") я дебютировал в стартовом составе на "Открытие Арене". С этой командой всегда непросто играть, она цепляется за мяч все 90 минут.
Уверен на сто процентов, что матч будет очень непростым. Но игра пройдет в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал! Не хочется нарушать традицию, - цитирует Умярова сайт клуба.
19-летний Наиль Умяров перешел в "Спартак" из "Чертаново" зимой 2019 года. В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 11 матчей за красно-белых, в которых результативными действиями не отличился. Всего за красно-белых хавбек провел 19 игр.
Московская команда занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 31 очко. Красно-белые проведут матч 24-го тура РПЛ дома против "Уфы" 27 июня. Начало в 16.30 по мск. В случае победы уфимцы обойдут красно-белых в турнирной таблице. У "Уфы" - 30 баллов.
"Игра пройдет в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал". Умяров - о матче с "Уфой"
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров поделился эмоциями перед матчем с "Уфой", который состоится завтра.
Фото: ФК "Спартак"
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