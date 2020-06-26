Напомним, после поражения от "Зенита" в рамках 23-го тура чемпионата России Гончаренко уехал в Беларусь. В СМИ сообщалось, что специалист намерен покинуть ЦСКА.
Как сообщает Sport24, Гончаренко после возвращения обсудит с руководителями свое будущее в клубе. Отмечается, что официальное решение будет принято не раньше воскресенья.
После возвращения в Россию Гончаренко будет обязан пройти двухнедельный карантин.
ЦСКА после 23 туров занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Гончаренко сегодня вернется в Москву и обсудит с руководством ЦСКА свое будущее
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сегодня вернется в Москву.
Фото: ПФК ЦСКА
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