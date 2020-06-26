"Если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию. Из-за пренебрежения элементарными нормами на карантине оказывается вся команда, - приводит слова Алаева "Чемпионат".
Генеральный секретарь также отметил, что лишь абсолютное следование всем правилам профилактики позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу.
Напомним, за два дня до возобновления чемпионата России стало известно, что шесть футболистов "Ростова" заболели коронавирус. Команда ушла на двухнедельный карантин, а против "Сочи" (1:10) играли воспитанники, средний возраст которых 17 лет.
Позже коронавирусом заболели футболисты "Динамо" и "Оренбурга". Встреча бело-голубых с "Краснодаром" была перенесена на июль. Что будет с матчем "Оренбург" - "Краснодар", который должен состояться завтра, пока неизвестно.
Генеральный секретарь РФС: никакие поправки в регламент не помогут, если игроки будут нарушать правила
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о случаях заражения футболистов коронавирусом в чемпионате России.
Фото: ТАСС
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