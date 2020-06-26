Напомним, на болельщиков "Спартака" возбуждены уголовные дела по статье "Хулиганство".
Поклонники красно-белых 19 июня проводили команду на матч 23-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Фанаты жгли файеры и перекрыли дорогу.
Ранее появилась информация, что некоторые болельщики уже задержаны. Часть участвующих в акции находится в розыске.
"Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне. Вспоминаются ситуации с болельщиками "Спартака" в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость.
Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали", - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".
Защитник "Спартака" Георгий Джикия ранее сообщил, что футболисты московской команды готовы оплатить штрафы за болельщиков.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав в 23 турах 31 очко.
"Это уже не первый подобный инцидент". Федун рассказал, почему написал письмо первому заместителю министра МВД
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему принял решение написать письмо первому заместителю министра внутренних дел Александру Горовому.
Фото: Sportbox
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