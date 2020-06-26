Юрист "Локомотива" Александр Андреев приехал в суд с чемоданом, где, по его словам, 30 килограммов доказательств против Геркуса.
Суд отложил заседание по делу на 24 июля, сообщает Sport24.
Напомним, в начале 2020 года "Локомотив" после аудиторской проверки подал в суд на Геркуса с требованием взыскать с него 144,6 млн рублей. Геркус же подал ответный иск.
Юрист "Локомотива" приехал в суд с 30 кг доказательств против Геркуса (фото)
Сегодня прошло судебное заседание по спору между "Локомотивом" и бывшим президентом клуба Ильей Геркусом.
Фото: Sport24
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