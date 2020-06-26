"Не знаю. Я сам не понимаю, - цитирует Карпина Sport24.
Ранее шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусной инфекцией. Команда ушла на двухнедельный карантин. Против "Сочи" в 23-м туре РПЛ играли воспитанники. Встреча завершилась со счетом 1:10.
Матч "Ростов" - "Арсенал" должен пройти 27 июня.
Карпин: я сам не понимаю, каким составом "Ростов" сыграет с "Арсеналом"
Главный тренер дончан не знает, каким составом команда будет играть с тульским "Арсеналом" в рамках 24-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"
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