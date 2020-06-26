Карпин: я сам не понимаю, каким составом "Ростов" сыграет с "Арсеналом"

Главный тренер дончан не знает, каким составом команда будет играть с тульским "Арсеналом" в рамках 24-го тура чемпионата России.

Фото: ФК "Ростов"