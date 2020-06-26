"Сторона "Локомотива" / Кикнадзе выбрала тактику максимального затягивания процесса, что, скорее, говорит о PR характере всего мероприятия, чем о реальных претензиях. Ну и очередное подтверждение полного непрофессионализма стороны истца.
Снова очередные документы, которые предъявляют в последнюю секунду, уже на заседании. Снова нарушено наше право на заблаговременное информирование о деталях иска. Снова перенос разбирательства по существу.
24 июля состоится очередная серия этого сериала.
Будем бороться за справедливость!" - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Напомним, в начале 2020 года "Локомотив" после аудиторской проверки подал в суд на Геркуса с требованием взыскать с него 144,6 млн рублей. Геркус же подал ответный иск.
Геркус - о суде с "Локомотивом": будем бороться за справедливость!
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о сегодняшнем судебном заседании с московским клубом.
Фото: eurosport
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