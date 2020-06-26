"Если самарский клуб меня позовет, то возглавлю, почему нет?" - сказал Тихонов в эфире "Матч ТВ".
Тихонов тренировал "Крылья Советов" с 2017 по 2018 год.
"Крылья" в турнирной таблице занимают 16-е место, набрав в 23 турах 22 очка. Сегодня команда встретится с "Зенитом".
Тихонов рассказал, что готов вернуться в "Крылья Советов"
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал, что готов вернуться в самарскую команду.
Фото: © РИА Новости
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