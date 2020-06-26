Об этом сообщает Sport24.
Напомним, болельщики "Спартака" 19 июня проводили команду на матч 23-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Они жгли файеры и перекрыли движение.
После этого представители правоохранительных органов стали проводить задержания и обыски в квартирах фанатов красно-белых. В этой связи владелец красно-белых Леонид Федун написал официальное письмо первому заместителю министра МВД РФ Александру Горовому.
Общественная палата Москвы призывает полицию прекратить преследование фанатов "Спартака"
Общественная палата Москвы написала письмо в адрес правоохранительных органов, в котором попросила прекратить уголовное преследование в отношении болельщиков "Спартака".
Фото: Sport24
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