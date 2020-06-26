"Оренбург" отреагировал на новость о техническом поражении в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов прокомментировал новость о техническом поражении в матче с "Краснодаром" в рамках 24-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Оренбург"