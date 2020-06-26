"Оренбург" отреагировал на новость о техническом поражении в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов прокомментировал новость о техническом поражении в матче с "Краснодаром" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
- Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещё надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы сдаём тесты, - цитирует Парамонова Чемпионат.

Напомним, в "Оренбурге" зафиксирована вспышка коронавируса. 6 футболистов и 2 сотрудника клуба сдали положительные тесты. Команда ушла на карантин.

Матч с "Краснодаром" должен был состояться завтра, 27 июня. Таким образом, "быки" не сыграют в двух матчах подряд. Прошлый тур был отменен по аналогичной причине по запросу московского "Динамо".


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Теги: Парамонов Оренбург Краснодар
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