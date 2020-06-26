- Техническое поражение "Оренбурга"? Я не комментирую ситуацию в других клубах. Матч с "Арсеналом"? Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия, - цитирует Арутюнянца СЭ.
Сегодня утром сообщалось, что на поле выйдут те игроки "Ростова", которые сдали отрицательные тесты на COVID-19. На данный момент команда находится на карантине в соответствии с требованиями регламента.
Напомним, основной состав подопечных Валерия Карпина был вынужден уйти на карантин из-за заражения нескольких игроков коронавирусом. В Сочи поехали игроки академии "Ростова" и были разгромлены со счетом 10:1.
Президент "Ростова" - о матче с "Арсеналом": скорее всего, будет играть академия
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал перспективы будущего матча с "Арсеналом".
Фото: ФК "Ростов"
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