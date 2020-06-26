Перед паузой из-за коронавируса хавбек оформил точный удар в ворота "Динамо", затем забил "Крыльям", сегодня открыл счет в матче с "Сочи".
В текущем сезоне Глушаков провел 18 матчей в РПЛ, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Пока "Ахмат" располагается на 14-м месте таблицы (23 очка), а "Сочи" - на 10-м (27). Счет в матче 1:1.
Глушаков открыл счет в матче с "Сочи" и впервые в карьере забил в трех турах подряд
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков забил гол в матче с "Сочи" и поставил личный рекорд.
Фото: ФК "Ахмат"
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