Глушаков открыл счет в матче с "Сочи" и впервые в карьере забил в трех турах подряд

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков забил гол в матче с "Сочи" и поставил личный рекорд.

Фото: ФК "Ахмат"