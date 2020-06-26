Президент "Урала": "Оренбург" не обращался с просьбой о переносе матча

Президент екатеринбургского клуба рассказал, что "Оренбург" не обращался в "Урал" о переносе матча 25-го тура чемпионата России.
Фото: РИА Новости
По словам Иванова, он не общался с руководителями "Оренбурга".

"Мы ни о чем с "Оренбургом" еще не договаривались и не разговаривали. Мы будем думать, но еще тур идет… Еще никто не знает, как все закончится. Из их руководства мне не звонили", - цитирует Иванова Sport24.

Ранее сообщалось, что "Оренбург" отправил в "Урал" письмо с просьбой перенести встречу.

Сегодня стало известно, что матч 24-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Краснодаром" не состоится по причине того, что шесть игроков оренбургского клуба заразились коронавирусом. Команда находится на двухнедельном карантине. "Оренбургу" будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.


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Теги: Иванов Урал Оренбург
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