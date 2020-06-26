Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе "Зенита" дубль оформил нападающий Артем Дзюба. У гостей отличился Максим Глушенков.
"Тяжелый матч для нас. После игры с ЦСКА было недостаточно эмоций, чтобы проводить яркий матч. Такие игры бывают. Сыграли ниже своих способностей, долго раскачивались. Рад, что команда проявила характер", - сказал Семак на телеканале "Матч ТВ".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. В следующем матче сине-бело-голубые сыграют с "Тамбовом". Игра пройдет 1 июля.
Семак: сыграли ниже своих возможностей. Рад, что проявили характер
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семака прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в 24-м туре чемпионата России.
Фото: © Instagram Сергея Семака
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