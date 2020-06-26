Встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:1. Голом в составе самарского клуба отметился Максим Глушенков. На 81-й минуте арбитр отметил гол Радоньича.
"В первом тайме "Зенит" не создал много моментов, выручил вратарь, у нас были опасные контратаки, мы были близки к тому, чтобы взять очко. Второй тайм был интересным, но мы сами привезли два пенальти, нам отменили чистый гол. Почему — не знаю", - цитирует Божовича "Матч ТВ".
"Крылья Советов" в турнирной таблице РПЛ занимают последнее месте. В активе самарцев 22 очка.
Божович: не знаю, почему отменили наш гол
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович высказался о матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Матч ТВ
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