- Первый пенальти назначен неправильно. VAR ошибся, так как не нашёл ошибку судьи в этом эпизоде. Игрок "Крыльев" пытался убрать руку, он не выставляет её в сторону. Второй пенальти назначен по делу - игрока "Зенита" уронили в штрафной, - цитирует Федотова Чемпионат.
Игра завершилась со счетом 2:1. Cчет в матче открыли гости усилиями Максима Глушенкова. Во втором тайме дважды забил Артем Дзюба - на 64-й и 70-й минутах. Оба гола форвард забил с пенальти.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 56 очков в активе. Отрыв от идущего вторым "Локомотива" составляет 12 очков. "Крылья Советов" с 22 баллами идут на последней 16-й строчке.
Судья Федотов: первый пенальти в ворота "Крыльев" назначен неправильно
Судья Игорь Федотов выразил мнение о назначенных пенальти в ворота "Крыльев Советов" в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
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