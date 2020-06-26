- В чем состоит преимущество "Динамо" перед ЦСКА? В свежести восприятия этой интриги. Впереди маячит цель - Лига Европы, и она достижима. Желание, которое просматривается у "Динамо", не видно у ЦСКА. Плюс тяжелое поражение в первом после паузы туре.
Психологическое преимущество в дерби - на стороне "Динамо". Но и ЦСКА отступать некуда, - цитирует Газзаева Матч ТВ.
Матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" закончился разгромной победой сине-бело-голубых 4:0. После этого тренер армейцев не справился с давлением и уехал к себе на родину. Он вернулся в Москву накануне, однако командой будет руководить старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников.
В сегодняшнем матче не смогут сыграть игроки бело-голубых Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский. У них диагностирован коронавирус. Остальные игроки основы выйдут на поле. Такое решение принял региональный Роспотребнадзор.
Стартовый свисток на матч с ЦСКА прозвучит сегодня в 19.00.
Газзаев: желание, которое просматривается у "Динамо", не видно у ЦСКА
Фото: Gettyimages.ru
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