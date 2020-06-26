Газзаев: желание, которое просматривается у "Динамо", не видно у ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями перед дерби между армейцами и "Динамо".
Фото: Gettyimages.ru
- В чем состоит преимущество "Динамо" перед ЦСКА? В свежести восприятия этой интриги. Впереди маячит цель - Лига Европы, и она достижима. Желание, которое просматривается у "Динамо", не видно у ЦСКА. Плюс тяжелое поражение в первом после паузы туре.

Психологическое преимущество в дерби - на стороне "Динамо". Но и ЦСКА отступать некуда, - цитирует Газзаева Матч ТВ.

Матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" закончился разгромной победой сине-бело-голубых 4:0. После этого тренер армейцев не справился с давлением и уехал к себе на родину. Он вернулся в Москву накануне, однако командой будет руководить старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников.

В сегодняшнем матче не смогут сыграть игроки бело-голубых Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский. У них диагностирован коронавирус. Остальные игроки основы выйдут на поле. Такое решение принял региональный Роспотребнадзор.

Стартовый свисток на матч с ЦСКА прозвучит сегодня в 19.00.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Газзаев ЦСКА Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

ЦСКА отреагировал на сообщение "Динамо" о составе на матч
Газзаев: кто из армейцев - кандидат в сборную? Посмотрите, на какой уровень скатился Чалов
Газзаев: желание, которое просматривается у "Динамо", не видно у ЦСКА
Официально: "Динамо" сыграет с ЦСКА основным составом 1
Чаловым интересуются "Хоффенхайм", "Байер" и "Вольфсбург" 2
Романцев: Гончаренко неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не служат оправданиями 1
Магнуссон: после поражения от "Зенита" нам важно реабилитироваться в глазах болельщиков
Яровинский: Вагнер сейчас выглядел бы очень прилично. Это усиление для любого клуба РПЛ, кроме "Зенита"
Медведев: даже без игры с молодежками Дзюба забьет 20 голов в сезоне 2
Экс-игрок "Рубина" и "Крыльев" Башкиров оформил дубль в чемпионате Польши 1
Кроос обращался к врачам из-за передозировки алкоголем 1
Судья Федотов: первый пенальти в ворота "Крыльев" назначен неправильно 15
"Рука есть рука, она находилась в неестественном положении". Медведев - о пенальти в ворота "Крыльев" 3
Кирьяков: все ожидали, что после непонятного матча с "Ростовом" "Сочи" докажет, что претензии к команде были необоснованными
Кирьяков: никто не ожидал, что "Крылья" окажут сопротивление
Дзюба вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита" 1
Судья Федотов - об отмененном голе "Крыльев": не знаю, почему VAR не позвал арбитра посмотреть эпизод 16
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Семак - о работе VAR: да, есть минусы, но плюсы перекрывают все с лихвой 4
Малком: даже лучше, что мы ушли в раздевалку, уступая в счёте
"Ювентус" забил четыре безответных мяча "Лечче" 2
Семак: то, что сейчас происходит, никого не радует 3
Божович: не знаю, почему отменили наш гол 11
Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии-2019/20
Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Барселоной"
Ибрагимович возобновил тренировки с "Миланом"
Божович: пенальти для "Зенита" был чистый, а по нашему эпизоду не могу сказать
Два пенальти и много VARа: «Зенит» обыграл «Крылья Советов», но в центре внимания были судьи 18
Семак: сыграли ниже своих возможностей. Рад, что проявили характер 14
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря двум голам Дзюбы с пенальти 100
Все новости