- Кто из нынешних армейцев - твердый кандидат в сборную России? На Фернандесе счёт начинается и заканчивается. А давно ли ЦСКА был базовым клубом сборной? Какой футбол показывает Влашич? Причем смотришь на него в сборной Хорватии - человек всегда в порядке, а за ЦСКА словно бы другой Влашич играет.
Посмотрите объективно, на какой уровень скатился Чалов. Что представляет из себя Ахметов. Насколько отвечает амбициям ЦСКА Магнуссон. И далее по списку, - цитирует Газзаева Матч ТВ.
Напомним, матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" закончился разгромной победой сине-бело-голубых 4:0. После этого тренер армейцев не справился с давлением и уехал к себе на родину. Он вернулся в Москву накануне, однако командой в туре с "Динамо" будет руководить старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников.
В сегодняшнем матче не смогут сыграть игроки бело-голубых Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский. У них диагностирован коронавирус. Остальные игроки основы выйдут на поле. Такое решение принял региональный Роспотребнадзор.
Стартовый свисток на матч с ЦСКА прозвучит сегодня в 19.00.
Газзаев: кто из армейцев - кандидат в сборную? Посмотрите, на какой уровень скатился Чалов
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал уровень футболистов армейского клуба.
Фото: ЦСКА
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