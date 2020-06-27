Сегодня появилась информация, что в услугах форварда заинтересованы "Хоффенхайм", "Байер" и "Вольфсбург".
"Пожалуйста, берите, мы не против! (смеется) Я рекомендую меньше обращать внимание на слухи, которые появляются. Какая вероятность, что летом он покинет клуб? Да пока никакой, если честно", - цитирует Варгу Sport24.
Чалов в нынешнем сезоне забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
Агент отреагировал на слухи об интересе клубов Бундеслиги к Чалову
Агент Шандор Варга, агенство которого представляет интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал информацию о том, что игроком интересуются немецкие клубы.
Фото: СЭ
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