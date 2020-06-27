Мусаев в июне сдал экзамен для обучения на тренерскую лицензию Pro и официально вступил в должность главного тренера "Краснодара".
"В последний год я имел ряд ограничений в работе, не мог выступать перед прессой, не мог руководить командой с бровки. Я рад, что эти ограничения сняты. Теперь я смогу более качественно выполнять свою работу", - цитирует Мусаева пресс-служба клуба.
"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко. Первый матч "быков" после паузы в РПЛ с "Динамо" был перенесен из-за того, что у трех футболистов московской команды выявлен коронавирус.
Мусаев: рад, что ограничения сняты и я смогу более качественно выполнять свою работу
Мурад Мусаев прокомментировал свое назначение на должность главного тренера "Краснодара".
Фото: © РИА Новости
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