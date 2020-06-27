"Я думаю, что с "Наполи" уже пролетело. Все станет ясно 26 июля. У него есть несколько предложений, он хочет уйти", - сказал Орлов в прямом эфире ВКонтакте.
Ранее сообщалось, что в услугах иранского футболиста заинтересованы лондонский "Арсенал" и итальянские клубы.
Азмун провел за "Зенит" в общей сложности 47 матчей и забил 26 голов. В нынешнем сезоне форвард забил 10 голов.
Орлов: Азмун хочет уйти из "Зенита"
Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Зенита" Сердаре Азмуне.
Фото: ФК "Зенит"
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