Орлов сообщил, что защитник "Уфы" Неделчару продолжит карьеру в Италии

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что защитник Йонуц Неделчару перейдет из "Уфы" в один из итальянских клубов.

Фото: © ФК "Уфа"

"Его берут в Италию, представляете? Он уйдет. Шамиль Газизов сказал мне, что команду покинут два-три футболиста", - сказал Орлов в прямом эфире ВКонтакте.



Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы "Рома" и "Удинезе". Трансферная стоимость румына оценивается в 3 миллиона евро.