"Его берут в Италию, представляете? Он уйдет. Шамиль Газизов сказал мне, что команду покинут два-три футболиста", - сказал Орлов в прямом эфире ВКонтакте.
Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы "Рома" и "Удинезе". Трансферная стоимость румына оценивается в 3 миллиона евро.
Орлов сообщил, что защитник "Уфы" Неделчару продолжит карьеру в Италии
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что защитник Йонуц Неделчару перейдет из "Уфы" в один из итальянских клубов.
Фото: © ФК "Уфа"
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