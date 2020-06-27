"Оренбург", вероятнее всего, получит техническое поражение в матче с "Уралом"

Член совета директоров "Оренбурга" Василий Столыпин допустил, что матч 25-го тура с "Уралом" также не состоится из-за карантина команды.
Фото: ФК "Оренбург"
- Все это сложно, разговоры ведутся. Мы руки не опустили, ведем постоянное тестирование. Но судя по всему, будет техническое поражение. Можно было бы собрать пацанов (игроков академии), не все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин.

Даже не представляю, где игроки могли заразиться. Команда летела чартерным рейсом, потом ехала на отдельном автобусе, заселилась в отдельную гостиницу, заняла отдельный этаж, игроки жили по одному в номере. Потом снова автобус, отыграли на стадионе, потом в аэропорт, - приводит слова Столыпина ТАСС.

Президент "Урала" Григой Иванов ранее заявлял, что никто из "Оренбурга" не обращался в клуб по поводу переноса матча.

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев говорил, что футбольную базу отдали под обсерватор для газовиков. По словам руководителя, среди рабочих были и зараженные COVID-19.

Вчера стало известно, что матч 24-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Краснодаром" не состоится по причине того, что шесть игроков оренбургского клуба заразились коронавирусом. Команда находится на двухнедельном карантине. "Оренбургу" засчитано техническое поражение со счетом 0:3.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Оренбург Урал Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Смолов попал в старт "Сельты" на матч против "Барселоны" 1
"Оренбург", вероятнее всего, получит техническое поражение в матче с "Уралом" 1
Федун - о задержаниях фанатов: я не понимаю, что происходит, честно говоря 2
Стали известны составы на матч "Рубина" и "Локомотива". Кварацхелия в старте
Евсеев: у меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен 1
Что "Спартак" будет делать с уфимским автобусом? Онлайн дня в РПЛ 3
"Крылья Советов" выставят на аукцион футболки с надписью "спасибо врачам"
ЦСКА предлагал "Динамо" перенести матч 24-го тура РПЛ
Соболев остался в запасе "Спартака" на матч с "Уфой" 7
Орлов сообщил, что защитник "Уфы" Неделчару продолжит карьеру в Италии
Орлов: Азмун хочет уйти из "Зенита" 5
Мусаев: рад, что ограничения сняты и я смогу более качественно выполнять свою работу
Сотрудники полиции проводят задержания болельщиков "Спартака" перед матчем с "Уфой" 9
Медведев отметил, что "Зенит" не намерен изолироваться на базе 2
"Динамо" поблагодарило Роспотребнадзор, РПЛ и РФС за возможность сыграть с ЦСКА основным составом 1
Крал стал чемпионом Чехии
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Роналдиньо может возобновить карьеру
Газзаев - о событиях в ЦСКА: футболисты, которые защищают честь большого клуба, не имеют права играть с холодным сердцем 1
Агент отреагировал на слухи об интересе клубов Бундеслиги к Чалову
"Ростов" получил разрешение от Роспотребнадзора и сыграет с "Арсеналом" основным составом 4
"Легенда "Ростова". Азмун опубликовал фотографию с Гацканом 1
Первый тренер Соболева: через год или два Саша поборется за звание лучшего лучшего бомбардира 3
ЦСКА отреагировал на сообщение "Динамо" о составе на матч
Газзаев: кто из армейцев - кандидат в сборную? Посмотрите, на какой уровень скатился Чалов 2
Газзаев: желание, которое просматривается у "Динамо", не видно у ЦСКА
Официально: "Динамо" сыграет с ЦСКА основным составом 11
Чаловым интересуются "Хоффенхайм", "Байер" и "Вольфсбург" 13
Романцев: Гончаренко неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не служат оправданиями 4
Магнуссон: после поражения от "Зенита" нам важно реабилитироваться в глазах болельщиков
Все новости