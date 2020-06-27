- Все это сложно, разговоры ведутся. Мы руки не опустили, ведем постоянное тестирование. Но судя по всему, будет техническое поражение. Можно было бы собрать пацанов (игроков академии), не все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин.
Даже не представляю, где игроки могли заразиться. Команда летела чартерным рейсом, потом ехала на отдельном автобусе, заселилась в отдельную гостиницу, заняла отдельный этаж, игроки жили по одному в номере. Потом снова автобус, отыграли на стадионе, потом в аэропорт, - приводит слова Столыпина ТАСС.
Президент "Урала" Григой Иванов ранее заявлял, что никто из "Оренбурга" не обращался в клуб по поводу переноса матча.
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев говорил, что футбольную базу отдали под обсерватор для газовиков. По словам руководителя, среди рабочих были и зараженные COVID-19.
Вчера стало известно, что матч 24-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Краснодаром" не состоится по причине того, что шесть игроков оренбургского клуба заразились коронавирусом. Команда находится на двухнедельном карантине. "Оренбургу" засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
"Оренбург", вероятнее всего, получит техническое поражение в матче с "Уралом"
Член совета директоров "Оренбурга" Василий Столыпин допустил, что матч 25-го тура с "Уралом" также не состоится из-за карантина команды.
Фото: ФК "Оренбург"
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