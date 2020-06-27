"Оренбург", вероятнее всего, получит техническое поражение в матче с "Уралом"

Член совета директоров "Оренбурга" Василий Столыпин допустил, что матч 25-го тура с "Уралом" также не состоится из-за карантина команды.

Фото: ФК "Оренбург"