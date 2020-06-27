Об этом сообщает СЭ. После прохождения тестов на коронавирус специалист получил отдельное разрешение не проходить двухнедельный карантин для иностранцев, прибывающих на территорию РФ.
Также не исключено, что Гончаренко доработает с армейцами как минимум до конца этого сезона.
Напомним, матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" закончился разгромной победой сине-бело-голубых 4:0. Сообщалось, что Виктору Гончаренко стало плохо после матча, у специалиста были проблемы с артериальным давлением. Затем белорус уехал к себе на родину.
Вчера Гончаренко вернулся в Москву и выразил готовность доработать текущий сезон. Отмечалось, что руководители клуба вынесут свой вердикт чуть позже.
Гончаренко может оказаться на бровке в матче ЦСКА и "Динамо"
Фото: СЭ
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