Игра завершилась нулевой ничьей.
- Правы или нет судьи, видеть не мог. Набрали одно очко - результат положительный, играть сложно, бывало, тут и Глушаков на 90-х минутах забивал. Мы готовились, знали соперника, но думали, что будем более агрессивно играть, - цитирует Евсеева Чемпионат.
Также специалист отметил, что он говорил своим игрокам не пускать за спину нападающих красно-белых Понсе и Ларссона. Также Евсеев сказал, что в каким то моментах его команде повезло.
Отметим, что единственный гол в матче забил форвард Александр Соболев на 89-й минуте, однако взятие ворот было отменено по причине офсайда. Арбитр встречи Владислав Безбородов принял решение только после использования системы VAR.
Евсеев: одно очко - результат положительный. Тут и Глушаков на 90-х минутах забивал
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги матча со "Спартаком" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: СЭ
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