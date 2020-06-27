Евсеев: одно очко - результат положительный. Тут и Глушаков на 90-х минутах забивал

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги матча со "Спартаком" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: СЭ
Игра завершилась нулевой ничьей.

- Правы или нет судьи, видеть не мог. Набрали одно очко - результат положительный, играть сложно, бывало, тут и Глушаков на 90-х минутах забивал. Мы готовились, знали соперника, но думали, что будем более агрессивно играть, - цитирует Евсеева Чемпионат.

Также специалист отметил, что он говорил своим игрокам не пускать за спину нападающих красно-белых Понсе и Ларссона. Также Евсеев сказал, что в каким то моментах его команде повезло.

Отметим, что единственный гол в матче забил форвард Александр Соболев на 89-й минуте, однако взятие ворот было отменено по причине офсайда. Арбитр встречи Владислав Безбородов принял решение только после использования системы VAR.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Евсеев Уфа Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Сборная России отреагировала на гол Смолова в ворота "Барселоны"
ЦСКА не использовал карантин "Динамо", Мамаев и Ионов забили после "тюрьмы" на ростовской базе! Онлайн дня в РПЛ 8
"Динамо" и ЦСКА не забили голов 7
Алексей Миранчук: cегодня у нас все получилось 1
Слуцкий: уровень исполнительского мастерства у "Локомотива" выше 1
"Локомотив" вновь побеждает при Николиче, Рыбчинский – супероружие москвичей 1
Федун: казалось, что VAR решит проблемы судейства. А VAR их усугубил 21
"Сельта" и "Барселона" сыграли вничью. Смолов забил гол 8
Александр Мостовой: зачем с "Уфой" дома играть в 5 защитников? 8
Судья Федотов поддержал Безбородова в его решениях в матче "Спартака" и "Уфы" 4
Хусаинов: Безбородов очень принципиально демонстрировал свою непредвзятость 8
Червиченко: Безбородов правильно разобрался в ситуации 12
Николич одержал вторую победу подряд в дебютных матчах у руля "Локомотива", обыграв "Рубин" 12
Гончаренко находится на стадионе во время матча с "Динамо" 2
Смолов забил гол в ворота "Барселоны" 9
Тедеско рассказал о травмах Джордана и Тила
Евсеев: одно очко - результат положительный. Тут и Глушаков на 90-х минутах забивал 1
Тедеско: Маслов и Гапонов хорошо себя показали, хоть они и молодые ребята
Тедеско: футболисты выполнили поставленную задачу, сыграли умно 7
Контратакующий "Спартак" против закрытой "Уфы" - закономерные 0:0 и справедливый Безбородов 6
"Бавария" забила четыре гола "Вольфсбургу", "Боруссия" Д была разгромлена "Хоффенхаймом" и другие результаты последнего тура в Германии
Лодыгин и Мамаев в старте на матч "Ростов" - "Арсенал"
"Уфа" пошутила над отменённым голом "Спартака" 8
"Фортуна" вылетела из Бундеслиги следом за "Падерборном"
"Спартак" сыграл вничью с "Уфой", гол Соболева был отменён 95
"Байер" обыграл "Майнц" в последнем туре и вышел в Лигу Европы
"Боруссия" М вышла в Лигу чемпионов благодаря победе над "Гертой" в последнем туре Бундеслиги
Ивелин Попов обратился к болельщикам перед матчем с "Арсеналом"
Гончаренко может оказаться на бровке в матче ЦСКА и "Динамо" 1
"Динамо" и ЦСКА объявили стартовые составы. Васин и Комличенко остались в запасе 1
Все новости