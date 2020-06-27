- В ситуации с отменённым голом Безбородов принял правильное решение. Жиго перекрывал обзор вратарю и находился на линии удара. Чистый офсайд.
Что касается мяча, который остановился на ленточке, поддержу решение Безбородова. Нет возможности точно увидеть пересёк мяч линию ворот или нет. В России нет определения системы "гол – не гол", потому что она очень дорогая, - цитирует Федотова Чемпионат.
Также арбитр добавил, что его коллега провел отличный матч. По словам Федотова, такие судьи - "луч света в темном царстве".
Отметим, что единственный гол в матче забил форвард Александр Соболев на 89-й минуте, однако взятие ворот было отменено по причине офсайда. Арбитр встречи Владислав Безбородов принял решение только после использования системы VAR.
Судья Федотов поддержал Безбородова в его решениях в матче "Спартака" и "Уфы"
Судья Игорь Федотов выразил мнение по поводу решений своего коллеги Владислава Безбородова в матче "Спартак" - "Уфа".
Фото: Матч ТВ
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