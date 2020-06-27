- Об игре:
Меня немного напрягла расстановка футболистов "Спартака" в домашней игре против "Уфы". Да, мы знаем как уфимцы играют от обороны, тем более в выездных матчах, но и спартаковцы также вышли в 5 защитников, что мне показалось странным. Матч большую часть встречи проходил под контролем хозяев поля, но в какой-то момент "Уфа" даже так встрепенулась немного, создав 2 прекрасных момента. Хотя после выхода на поле Соболева и ещё нескольких замен - "Спартак" прижал гостей и в последние 10 минут не выпускал со своей половины поля. К сожалению, этого не хватило, так активно нужно было играть чуть раньше.
Не могу сказать, что результат закономерен, поскольку "Спартак" явно держал игру. Если бы пораньше были произведены изменения по расположению футболистов... зачем с "Уфой" дома играть в 5 защитников?
- О судействе Владислава Безбородова и двух спорных эпизодах в концовке встречи:
В момент гола Соболева я сразу вспомнил несколько моментов из своей карьеры, когда отменялись подобные мячи, поскольку вратарю загораживали обзор. Здесь было ровно то же самое, что отчётливо видно было на повторах. Понятно, что Жиго там оказался случайным образом, и без присутствия француза вратарь бы вряд ли отразил такой удар. Но факт есть факт - соперник перегораживал обзор голкиперу, поэтому гол отменён верно.
Что касается Беленова с мячом за линией... там было сразу видно, что мяч полностью линию не пересёк. Здесь и помощь ВАР особо не нужна была.
- О матче следующего тура ЦСКА - "Спартак":
Учитывая сложившуюся в мире ситуацию и последовавшую за этим паузу в мировом футболе - прогнозы по таким матчам давать практически невозможно. Вывеска хорошая, но как будет развиваться игра предсказать трудно. Хорошо хоть что просто футбол есть. А так, кто лучше к дерби подготовится - тот и одержит победу, тем более что матч уже через 3 дня. Хотя, учитывая состояние и положение ЦСКА - у "Спартака" есть хороший шанс одержать победу.
Александр Мостовой: зачем с "Уфой" дома играть в 5 защитников?
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал встречу "красно-белых" с "Уфой" (0:0) в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: Sportbox
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